Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda, un casse-tête pour Zubizarreta ?

Publié le 17 mars 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Auteur d’une très bonne saison avec l’OM, Steve Mandanda n’aura plus qu’une année de contrat en juin prochain. Et Andoni Zubizarreta devra faire un choix fort dans ce dossier.

« Mandanda est dans un très bon état d'esprit. C'est notre choix cette année et l'année prochaine. Ensuite, on verra », indiquait André Villas-Boas mi-février sur l’avenir incertain de Steve Mandanda, laissant ainsi planer un gros doute sur l’avenir du gardien de l’OM. En effet, alors qu’il n’aura plus qu’une année de contrat en juin prochain, Mandanda réalise une saison XXL et semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Des performances qui pourraient potentiellement attirer l’œil à l’étranger, et ce dossier devra donc être géré au mieux.

Vendre Mandanda ou le laisser partir libre ?

L’OM se trouve dans une situation financière délicate et présentera un déficit conséquent en fin de saison. Du coup, la grande priorité d’Andoni Zubizarreta va consister à vendre rapidement plusieurs éléments disposant d’une valeur marchande intéressante, et dont Mandanda fera partie. Néanmoins, en optant pour une vente de son gardien emblématique, l’OM devra alors se pencher sur sa succession et envisager une campagne de Ligue des Champions sans son capitaine. Un casse-tête…