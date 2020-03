Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est déjà terminé avec Icardi ?

Publié le 17 mars 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Prêté au PSG depuis l’été dernier par l’Inter Milan, Mauro Icardi ne devrait finalement pas être conservé en fin de saison selon la presse italienne.

« Je ne sais pas si nous reviendrons l'année prochaine à Milan ou à Paris. Dans le football, on ne sait jamais. Il choisira et nous le suivrons », avait indiqué Wanda Nara le 20 février dernier, et l’épouse de Mauro Icardi jetait ainsi un énorme froid sur son avenir au PSG. En effet, depuis plusieurs semaines, Icardi doit se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe au sein du club de la capitale. Et la presse italienne dégage une tendance claire sur son avenir au PSG…

Icardi devrait quitter le PSG

Comme l’a révélé Tuttosport lundi, la direction du PSG aurait d’ores et déjà décidé de ne pas lever l’option d’achat de 70M€ dont elle dispose pour Mauro Icardi. Le buteur argentin devrait donc retourner à l’Inter à l’issue de son prêt en juin prochain, et il serait certainement contraint de se trouver un nouveau point de chute.