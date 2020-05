Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau rebondissement à prévoir pour Tonali ?

Publié le 11 mai 2020 à 10h45 par La rédaction

Alors que Leonardo cible plusieurs joueurs pour renforcer son milieu de terrain, la piste la plus intéressante mène tout droit vers Sandro Tonali. Pourtant, le PSG pourrait bien se faire doubler rapidement dans ce dossier…

La tendance au PSG est claire : il faut recruter un milieu de terrain. Leonardo, qui cible 2 joueurs français (Bakayoko ou encore Tanguy Ndombele), a pour habitude d’aller prospecter du côté de la Serie A pour ses mercatos… Et là, cela devient une évidence pour lui : la piste prioritaire, c’est Sandro Tonali. La pépite de 19 ans de Brescia intéresse beaucoup de top clubs européens sur le marché, et Leonardo pourrait bien se faire doubler par un certain Inter Milan dans ce dossier…

Une négociation facilitée entre l’Inter et Brescia ?