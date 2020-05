Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à l’action pour sa grande priorité !

Publié le 11 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Cet été, l'une des priorités du Paris Saint-Germain sera de renforcer son entrejeu. Dans cette optique, Leonardo multiplie les pistes, mais semble désormais se concentrer sur trois noms.

C'est désormais une certitude, Leonardo ambitionne de frapper fort pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Il faut dire que malgré les arrivées d'Ander Herrera et d'Idrissa Gueye, le directeur sportif parisien estime qu'il manque de densité dans ce secteur de jeu en apportant de la taille et du poids. Dans cette optique, comme révélé par le10sport.com , Leonardo multiplie les pistes en allant d'Ismaël Bennacer (Milan AC) à Fabien Ruiz (Napoli) ou encore Wilfried Ndidi (Leicester) et Franck Kessié (Milan AC). Toutefois, le dirigeant brésilien semble avoir affiné ses recherches en se concentrant sur quelques noms.

Pellegrini et Bakayoko, les priorités

Selon nos informations, les efforts de Leonardo se concentre sur Sandro Tonali (Brescia), Lorenzo Pellegrini (AS Roma) et Tiémoué Bakayoko (Chelsea). Concernant les deux derniers cités, le PSG a réellement avancé ces derniers jours afin d'être en mesure de dégainer rapidement dans le prochaines semaines. Le milieu de terrain français est d'ailleurs très intéressé par une arrivée à Paris alors qu'il n'entre plus dans les plans de Chelsea et que l'AS Monaco ne lèvera pas son option d'achat estimée 43M€. Lorenzo Pellegrini dispose quant à lui d'une clause libératoire fixée à 30M€ et active entre le 1er et le 31 juillet prochain. Un montant abordable pour un joueur de cette qualité, et si Leonardo veut se l'offrir, ce sera donc durant le mois de juillet. Enfin, en ce qui concerne Sandro Tonali, ce dossier s'annonce plus délicat car la volonté du prodige italien est de rejoindre la Juventus. Mais Leonardo ne désespère pas de devancer la Vieille Dame et a missionné Marco Verratti pour convaincre son jeune compatriote, comme le10sport.com vous l'a révélé. En coulisse, le PSG a donc lancé les grandes manœuvres.