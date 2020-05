Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Diego Simeone vient relancer le dossier Mauro Icardi !

Publié le 11 mai 2020 à 11h15 par T.M.

Où jouera Mauro Icardi la saison prochaine ? Si rien ne dit que l’Argentin sera toujours au PSG, l’Atlético de Madrid envisagerait de sauter sur cette occasion.

Pour le moment, Mauro Icardi est toujours prêté par l’Inter Milan au PSG. Mais les rumeurs sont de plus en plus nombreuses concernant l’avenir du buteur argentin. Si Leonardo dispose d’une option d’achat de 70M€ pour conserver le natif de Rosario, il n’est pas dit que celle-ci soit levée. En effet, avec les répercussions du coronavirus, le PSG chercherait actuellement à faire baisser ce prix, quand d’autres clubs feraient les yeux doux au joueur de l’Inter Milan. Ainsi, ces dernières semaines, il a été question à plusieurs reprises d’un avenir à la Juventus ou encore à Naples pour Icardi.

Direction l’Atlético de Madrid ?