Mercato - Juventus : Le départ de Rabiot dicté par un ancien du PSG ?

Publié le 11 mai 2020 à 10h00 par A.D. mis à jour le 11 mai 2020 à 10h03

Alors qu'il serait l'un des rares joueurs de la Juventus à ne pas être encore rentré à Turin, Adrien Rabiot préparerait son départ cet été. Pressenti pour remplacer Paul Pogba à Manchester United, l'ancien du PSG serait également convoité par Carlo Ancelotti, le coach d'Everton.

Carlo Ancelotti voudrait retrouver Adrien Rabiot à Everton. Lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain français a quitté le PSG librement pour rejoindre la Juventus. Après seulement une saison à Turin, Adrien Rabiot pourrait déjà faire ses valises et rejoindre la Premier League. Selon les dernières informations du Corriere di Torino , le milieu de terrain de 25 ans verrait d'un bon oeil un départ vers Manchester United et pourrait être ainsi utilisé pour faciliter le transfert de Paul Pogba. Toutefois, Carlo Ancelotti pourrait se muer en trouble fête sur ce dossier.

Carlo Ancelotti prêt à se jeter sur Adrien Rabiot ?