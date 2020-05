Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo obligé à revoir ses plans pour Pogba... à cause de Rabiot ?

Publié le 11 mai 2020 à 0h15 par A.C.

Adrien Rabiot pourrait bien compliquer la tâche de Leonardo et du Paris Saint-Germain, avec Paul Pogba.

Ces derniers mois, le Real Madrid et la Juventus ont été annoncés comme les principaux courtisans de Paul Pogba. Pourtant, de plus en plus de média évoquent l’intérêt du Paris Saint-Germain. Soccer Link a d’ailleurs annoncé que Leonardo pourrait entamer des discussions avec Mino Raiola, au sujet du milieu de Manchester United. La presse italienne a toutefois expliqué que du côté de la Juventus, on souhaiterait insérer Adrien Rabiot dans les négociations avec les Red Devils , afin de faire baisser le prix de Pogba.

Séduit par Manchester United, Rabiot pousse Pogba vers la Juve