Mercato - Real Madrid : Un choix évident pour l’avenir d’Eduardo Camavinga ?

Publié le 12 mai 2020 à 19h30 par T.M.

Après quelques mois au plus haut niveau et à seulement 17 ans, Eduardo Camavinga a déjà les plus grands clubs européens à ses pieds. Cet été, le prodige de Rennes devra donc faire un grand choix mais si pour beaucoup, cela semble évident.

Eduardo Camavinga n’aura pas mis longtemps avant d’éclabousser la Ligue 1, mais aussi l’Europe de son talent. Cela avait commencé dès les premières journées de la saison et notamment face au PSG. Malgré son jeune âge, le joueur de Rennes avait alors fait preuve d’une énorme maturité pour faire énormément de mal aux hommes de Thomas Tuchel. Ensuite, au fil des mois, Camavinga n’a cessé d’impressionner, s’imposant aujourd’hui comme la révélation de la saison en Ligue 1. Mais le reverra-t-on la saison prochaine ? Depuis plusieurs semaines, l’avenir du Rennais est au centre des rumeurs, étant notamment annoncé comme l’une des grandes priorités du Real Madrid de Zinedine Zidane. Les plus grandes portes s’ouvrent donc déjà devant Eduardo Camavinga et la balle serait désormais dans son camp. A lui de faire un choix.

Miser sur la régularité !

Promis à un avenir radieux, Eduardo Camavinga pourrait donc déjà rejoindre les plus grands en allant au Real Madrid. Mais est-ce le bon choix ? Pierre Ménès en doute. Pour Pierrot Face Cam , il a expliqué : « Quelle est la meilleure destination pour Camavinga ? Manchester City, le Real Madrid ou le PSG ? Je pense que sa meilleure destination serait Rennes. On est tous d’accord, c’est un phénomène de la trempe de Mbappé. Il sait tout faire. Je pense qu’il doit continuer sa progression en jouant. Donc jouer c’est rester à Rennes. Parce qu’au Real, à City ou même à Paris, il aurait du mal à être titulaire du fait de ce manque d’impact physique. Mais le jour où il aura ça, il sera injouable ». A 17 ans, Camavinga doit donc donner la priorité au temps de jeu. Pas sûr donc qu’il ait une place tout de suite au Real Madrid ou dans un autre club. En ce sens, rester à Rennes au moins une saison de place apparait donc comme le choix à faire pour parfaite sa progression et ne pas griller les étapes.

Une double bonne nouvelle pour Rennes ?

Du côté de Rennes, on sera forcément ravi de voir Eduardo Camavinga rester une saison de plus. En Bretagne, on pourra donc vibrer encore devant les exploits du crack de 17 ans. Une bonne nouvelle sur le plan sportif pour Julien Stéphan. En effet, la saison prochaine, Rennes pourrait disputer la Ligue des Champions. Avoir Camavinga dans l’effectif sera donc un plus pour l’entraîneur breton. Et outre l’aspect sportif, cela pourrait être une bonne nouvelle d’un point de vue financier. En effet, en étant titulaire à Rennes, le joueur de 17 ans aura l’occasion de se mettre un peu plus en lumière et pourquoi pas attirer le regard de Didier Deschamps en vue d’une participation au prochain Euro. Ce qui pourrait alors faire grimper un peu plus le prix de Camavinga....