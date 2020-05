Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros nom de Zidane relancé par Diego Simeone ?

Publié le 12 mai 2020 à 16h00 par La rédaction

Placardisé au Real Madrid, James Rodriguez pourrait bien partir du club cet été. L’Atlético Madrid serait d’ailleurs prêt à le relancer.

Zinedine Zidane n'est vraisemblablement pas un grand fan de James Rodriguez. Alors que le joueur est revenu l’été dernier de son prêt au Bayern Munich où il était parti se chercher du temps de jeu, le Colombien a vécu un retour difficile dans la capitale espagnole. En effet, cette saison James Rodriguez possède un temps de jeu famélique avec seulement 13 matches joués pour 1 but marqué. Le joueur n’a d’ailleurs plus foulé les terrains en matches officiels depuis le 19 octobre dernier et un match face à Majorque. Un départ cet été semble donc se profiler pour James Rodriguez.

Diego Simeone pour relancer James Rodriguez ?