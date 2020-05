Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie Saoudite, McCourt... Le Vélodrome pourrait plomber la vente de l'OM !

Publié le 12 mai 2020 à 14h00 par A.M.

Alors qu'Al-Walid Bin Talal est régulièrement annoncé comme étant le potentiel successeur de Frank McCourt à l'OM, la vente du club pourrait bien prendre du plomb dans l'aile à cause du Stade Vélodrome. Explications.

Et si l'Olympique de Marseille entrait dans une nouvelle ère ? Ces derniers jours, la vente du club fait grandement parler puisque Frank McCourt serait bien décidé à laisser sa place. Et dans cette optique, Al-Walid Bin Talal serait le mieux placé pour racheter l'OM comme le révélait récemment TMW. L'arrivée de l'homme d'affaires saoudiens fait déjà saliver les supporters du club phocéen, mais si Frank McCourt semble ouvert à une vente, ce ne sera pas n'importe quelle condition. Mais surtout, ce qui pourrait tout faire capoter, ce serait l'éventualité des les Saoudiens ne puissent pas récupérer le stade Vélodrome.

Les Saoudiens veulent le Vélodrome, mais...