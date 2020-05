Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Aulas, Arabie Saoudite... Cette incroyable révélation sur la vente de l'OM !

Publié le 12 mai 2020 à 10h00 par A.M.

Alors que le nom de Al-Walid Bin Talal fait fantasmer les supporters de l'Olympique de Marseille depuis que son nom est cité pour succéder à Frank McCourt, le magnat saoudien avait visiblement prévu de racheter l'Olympique Lyonnais.

La vente de l'Olympique de Marseille n'en finit plus d'être commentée. En effet, le 5 mai dernier, TMW lance les hostilités en révélant l'énorme plan mis en place par Al-Walid Bin Talal pour racheter le club phocéen. Une information qui a pris de l'ampleur ces derniers jours au point que, malgré les démentis, la vente de l'OM prenne forme. Toutefois, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, un autre grand club français a tout pour plaire à des investisseurs étrangers : l'Olympique Lyonnais. Propriétaire de son stade et possédant un important capital joueurs, le tout avec des finances saines, l'OL représente une grande opportunité pour n'importe quel investisseur. Et Al-Walid Bin Talal l'avait bien compris.

Al-Walid Bin Talal voulait racheter l'OL, mais Aulas a dit non