Mercato - OM : La vente de McCourt prend forme !

Publié le 12 mai 2020 à 8h30 par A.M.

Depuis plusieurs jours, la vente de l'Olympique de Marseille fait grandement parler. Frank McCourt souhaiterait se séparer du club phocéen et Al-Walid Bin Talal serait en négociations pour prendre la suite du Bostonien. Geoffroy Garétier, qui avait annoncé les intentions de Frank McCourt il y a plusieurs mois, confirme que ça avance.

Le 5 mai dernier, TMW lâchait une petite bombe en annonçant qu’Al-Walid Bin Talal, membre de la famille princière d’Arabie Saoudite et homme d’affaires, était en discussions pour racheter l'Olympique de Marseille. Une rumeur qui a pris de l'ampleur lors des jours qui ont suivi puisque la somme de 250M€ a même été évoquée. Ces bruits qui courent font d'ailleurs suite aux informations de Romain Molina qui assurait que Frank McCourt avait mis l'OM en vente en prenant pour preuve l'arrivée de Paul Aldridge qui « est un nettoyeur, c'est un mec qui va rendre les choses un peu plus sexy, représenter un peu le club, faire des transitions . » Et malgré les multiples démenties du clan McCourt ou de l'Olympique de Marseille, la tendance se confirme.

«Les négos suivent leur cours»

En sur Twitter , Geoffroy Garétier s'est prononcé sur ce dossier. Il y a quasiment six mois, le journaliste de Canal+ assurait avoir « été alerté sur des repreneurs potentiels à l’OM », rappelant au passage que SoccerLink avait révélé l'intérêt d'investisseurs saoudiens au mois d'octobre. Et selon Geoffroy Garétier, les discussions se poursuivent : « J’ai donné cette info il y a plus de six mois dans le Late Football Club et à nouveau en janvier. Que dire de plus? Les négos suivent leur cours, racheter un club est complexe. Est-ce que ça se fera ou pas? Je n’en sais rien car je ne relaie JAMAIS de rumeur ou de on-dit... » Par conséquent, plus les jours passent, plus la vente de l'OM se confirme.