Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un gros bras de fer entre Leonardo et Guardiola ?

Publié le 12 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Sur le départ cet été, l’OL étant en quête de liquidités, Houssem Aouar devrait causer une grosse bataille entre le PSG et Manchester City.

Bien qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023, Houssem Aouar est susceptible de plier bagage dès cet été. Avec l’arrêt des compétitions à cause de la pandémie du Covid-19, l’OL a terminé septième au classement de Ligue 1. N’ayant pas décroché de ticket pour la C1 ou la C3, le club rhodanien va avoir un gros trou dans ses finances et un dégraissage semble être primordial pour rééquilibrer les comptes. Ainsi, les joueurs disposant d’une grosse valeur marchande à l’instar de Houssem Aouar, devraient être vendus au plus offrant lors du prochain mercato. Une aubaine pour le PSG ?

Aouar sur le départ, le PSG et City vont devoir batailler pour le joueur de l’OL !