Mercato - PSG : Leonardo veut dépouiller un club légendaire !

Publié le 12 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Ancien joueur et dirigeant du Milan AC, Leonardo compte bien profiter de ses relations avec le club lombard afin de renforcer le PSG. Le dirigeant brésilien suit effectivement plusieurs milanais.

Cet été, Leonardo compte bien utiliser une stratégie qui a fonctionné par le passé. De retour au poste de directeur sportif du PSG l'été dernier, six ans après son départ, le dirigeant brésilien devrait de nouveau se tourner vers l'Italie pour son mercato, et plus particulièrement vers le Milan AC. Dirigeant du club lombard il y a encore un an, Leonardo a contribué à construire une partie de l'effectif actuel. Et visiblement, il souhaite profiter des connexions milanaises cet été afin d'attirer de nouveaux joueurs au PSG. Ainsi, comme révélé régulièrement par le10sport.com, les pistes menant au Milan AC se multiplient.

Leonardo apprécie plusieurs joueurs du Milan AC