Mercato - PSG : Leonardo bientôt fixé pour cette pépite étrangère ?

Publié le 11 mai 2020 à 20h15 par La rédaction

Ciblé par le PSG pour le prochain mercato, l’avenir de Federico Chiesa pourrait rapidement être scellé par la direction de la Fiorentina, qui commence à s’impatienter.

Le petit jeu commence à agacer la Fiorentina. Federico Chiesa, jeune ailier international italien de la Fio, ne s’est toujours pas décidé pour son avenir, et la situation commence à poser problème du côté de la Fiorentina. Car en effet, plus les mois passent, plus la position de la direction devient compliquée. Le président de la Fiorentina, Commisso, serait contraint de baisser ses prétentions financières concernant l’avenir de Chiesa…

Une décision prise avant le 30 juin pour Chiesa ?