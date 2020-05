Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en position de force pour ce crack brésilien ?

Publié le 12 mai 2020 à 1h45 par A.D.

La Fiorentina serait prête à lancer son offensive pour Lucas Paqueta. Malgré sa discrétion sur ce dossier, Leonardo, le directeur du PSG, serait toujours en ballotage plus que favorable sur ce dossier.

La Fiorentina redoute le PSG pour Lucas Paqueta. Comme Le 10 Sport vous l'a précisé, Leonardo souhaite dépouiller le Milan AC lors du prochain mercato estival. Désireux de renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG aurait plusieurs noms rossoneri en tête : Ismaël Bennacer, Lucas Paqueta et Franck Kessie. Et en ce qui concerne le Brésilien, Leonardo serait en position de force face à la Fiorentina.

La Fiorentina contrariée par Leonardo pour Paqueta ?