Mercato - PSG : Cet improbable appel du pied lancé à Leonardo !

Publié le 12 mai 2020 à 1h15 par D.M.

Ancien joueur du PSG et aujourd’hui à Fluminense, Nenê a déclaré vouloir terminer sa carrière au sein du club parisien.

Entre 2010 et 2013, Nenê a égayé le public parisien grâce à ses performances. L’attaquant brésilien avait été l’un des hommes forts du PSG avant l’acquisition du club par QSI. Près de sept ans après son départ, Nenê n’a toujours pas oublié son passage au sein de l’équipe parisienne et avait indiqué le 24 avril dernier dans L’Equipe qu’il n’était pas contre un retour au PSG : « Je me sens encore parisien. Le PSG c’est ma deuxième maison. Un jour, j’aurai peut-être un rôle plus concret, on verra. » Ce lundi, le joueur âgé aujourd’hui de 38 ans en a remis une couche et a annoncé qu’il souhaitait terminer sa carrière à Paris.

« J’ai cette volonté de peut-être finir ma carrière à Paris »