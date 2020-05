Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce proche de Haaland qui le pousse vers Zidane !

Publié le 12 mai 2020 à 0h30 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane s'intéresse à Erling Haaland, l'ancien entraîneur du Norvégien estime que l'attaquant peut réussir au Real Madrid.

Pisté par le Real Madrid dans le but d’épauler Karim Benzema, bien seul en attaque cette saison, Erling Haaland pourrait d’ores et déjà quitter le Borussia Dortmund cet été. Tout récemment, des journalistes de Sky Sport et du Guardian ont néanmoins assuré que la pépite norvégienne restera dans le club jaune de la Ruhr la saison prochaine. Mais aux yeux d'Alf Ingve Berntsen, ancien entraîneur de Haaland, l'attaquant peut briller dès maintenant chez les Merengue .

« Il est prêt à jouer au Real Madrid et à y réussir »