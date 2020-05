Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane préparerait un grand ménage pour cet été !

Publié le 11 mai 2020

Désireux de se renforcer cet été malgré la crise du coronavirus, le Real Madrid aurait décidé de se séparer de nombreux joueurs avant d’activer les pistes. Et cinq joueurs seraient directement concernés.

Le prochain mercato du Real Madrid risque d’être très mouvementé. Avant de se concentrer sur de nombreux dossiers chauds, comme celui d’Eduardo Camavinga ou de Paul Pogba, les dirigeants du club merengue souhaiteraient se séparer de nombreux joueurs. D'après la presse espagnole, Zinédine Zidane aurait divulgué à ses dirigeants le nom des joueurs qui n'entreraient pas dans ses plans pour la saison prochaine. Cinq joueurs seraient particulièrement visés par le Français.

Gareth Bale en tête de liste !