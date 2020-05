Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée d'un international brésilien débloquée... par Icardi ?

Publié le 11 mai 2020 à 18h15 par D.M.

Douglas Costa, qui s’entendrait idéalement avec Leonardo, pourrait rejoindre le PSG cet été. Et pour convaincre la Juventus, le club parisien pourrait placer Mauro Icardi dans la balance.

Douglas Costa n’est plus en odeur de sainteté à la Juventus. L’ailier de 29 ans n’a pas été épargné par les blessures cette saison et a perdu sa place de titulaire. Ainsi, la presse italienne a annoncé que la Juventus serait prête à se séparer de Douglas Costa lors du prochain mercato. Plusieurs clubs se seraient positionnés dans ce dossier à l’instar du Bayern Munich, de Manchester United, mais aussi du PSG. Tuttosport annonçait même que Leonardo serait prêt à passer à l’offensive cet été et à débourser une somme comprise entre 50 et 60M€. Et pour débloquer ce dossier, le PSG pourrait compter sur Mauro Icardi. Prêté par l’Inter à Paris cette saison, l’Argentin serait sur les tablettes de la Juventus et un échange pourrait satisfaire les deux parties.

Un échange Icardi/Douglas Costa?