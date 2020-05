Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth au coeur d'un nouveau projet XXL ?

Publié le 11 mai 2020 à 13h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid préparerait une vaste opération de dégraissage de son effectif, l’international gallois Gareth Bale pourrait rapidement devoir se trouver une porte de sortie. Et le nouveau projet de Newcastle pourrait être très alléchant…

Le constat est très clair Gareth Bale n’est pas du tout en odeur de sainteté du côté du Real Madrid. Indésirable dans la tête de Zinedine Zidane, l’international gallois est décrié par les supporters du Real Madrid, qui l’accusent de plus se préoccuper de jouer au golf plutôt que de sa carrière. Son salaire mirobolant au Real Madrid (pas moins de 17 millions d’euros par an) pose problème, et la Casa Blanca pourrait vite tenter de le libérer. Et la Premier League a toujours un œil du côté de Madrid pour surveiller les envies et les « rares » prestations de Bale…

Cible prioritaire de Newcastle

Ainsi, comme révélé par Marca , Newcastle aurait fait de Gareth Bale sa cible prioritaire pour le prochain mercato. En effet, un groupe d’investisseurs saoudiens est en passe de racheter les Magpies . Et en cas de rachat, Newcastle souhaiterait faire de Gareth Bale sa tête d’affiche lors du prochain mercato estival. Le côté financier ne serait pas un problème, étant donné la richesse du probable futur président, et les 17 millions d’euros annuels touchés par l’international gallois pourraient être atteignables. Cependant, attention à la concurrence, car Tottenham pourrait aussi se manifester. En effet, les Spurs disposent d’une clause de rachat prioritaire sur tout club de Premier League concernant Gareth Bale, et en cas d’offre des Magpies , Tottenham aurait 72 heures pour en formuler une afin de boucler un retour du Gallois du côté de Londres. Cependant, cette clause expire le 30 juin prochain…

Pochettino pour faciliter les négociations ?