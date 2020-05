Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, Zubizarreta… Un départ qui se profile pour André Villas-Boas ?

Publié le 11 mai 2020 à 12h30 par T.M.

Malgré la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, rien ne dit qu’André Villas-Boas soit sur le banc de l’OM la saison prochaine. Le Portugais veut des garanties et pour le moment, Jacques-Henri Eyraud ne semble pas être en mesure de lui offrir. De quoi rapprocher le Special Two d’un départ ?

Arrivé l’été dernier sur le banc de l’OM en lieu et place de Rudi Garcia, André Villas-Boas savait où il mettait les pieds. Avec des moyens réduits et un effectif court, le Portugais a dû bricoler tout au long de la saison. Mais il a réussi à faire des miracles en tirant le meilleur de son groupe et l’amenant à la 2ème place de la Ligue des Champions. Des résultats excellents qui ont donc été récompensés par une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Toutefois, depuis plusieurs semaines, Villas-Boas a été clair auprès de sa direction : il ne veut pas faire de la figuration sur la scène européenne, au point même de remettre en question sur le banc de l’OM. Dernièrement, le Special Two avait ainsi réclamé des garanties à sa direction pour pouvoir continuer sur la Canebière, où il est sous contrat jusqu’en 2021. Pas sûr toutefois qu’André Villas-Boas aille jusqu’au bout de son engagement…

Eyraud, Villas-Boas… Des positions qui divergent !

Pour revoir André Villas-Boas sur le banc de l’OM la saison prochaine, cela passera en grande partie par le mercato estival. Et visiblement, cela s’annonce mal. Alors que l’entraîneur portugais devrait rencontrer très prochainement Jacques-Henri Eyraud pour discuter de la prochaine saison, les deux hommes ne seraient clairement pas sur la même longueur d’onde en ce qui concerne la marche à suivre cet été à en croire les informations de L’Equipe . En effet, alors que Villas-Boas ne souhaite en aucun cas voir son effectif s’appauvrir durant l’intersaison, Eyraud doit lui avec les contraintes économiques actuelles. Ainsi, le président de l’OM serait plutôt d’avis à écouter toutes les offres qui arrivent à aviser en fonction des chèques proposés. L’effectif de la saison prochaine semble donc plus que flou, d’autant plus que pour ce qui est de la question de la prolongation de certains joueurs, cela serait là aussi au point mort. De quoi agacer André Villas-Boas, mais les contrariétés ne s’arrêteraient pas là.

Quid de Zubizarreta ?

André Villas-Boas l’a aussi régulièrement fait savoir, son avenir à l’OM est lié à celui d’Andoni Zubizarreta. Problème, l’Espagnol semble perdre de l’influence sur les bords de la Méditerranée, notamment depuis l’arrivée de Paul Aldridge aux côtés de Jacques-Henri Eyraud. De même, l’avenir en lui-même du directeur sportif apparait incertain. Sous contrat jusqu’en 2021, Zubizarreta n’a pour le moment aucune nouvelle pour son avenir et une possible prolongation. Cela serait pourtant un bon signe aux yeux de Villas-Boas afin de sécuriser donc un peu plus l’avenir du technicien lusitanien.