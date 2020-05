Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une ouverture pour Koulibaly !

Publié le 11 mai 2020 à 16h45 par La rédaction

Alors que le PSG souhaite recruter un défenseur central pour la saison prochaine, le dossier Kalidou Koulibaly pourrait être relancé assez rapidement.

Nouveau rebondissement dans le dossier Kalidou Koulibaly ? Alors que le défenseur central international sénégalais du Napoli aurait donné sa préférence pour rejoindre la Premier League, Leonardo souhaite toujours le faire venir au PSG, ce dernier voyant en lui le successeur parfait à Thiago Silva, qui n’a toujours pas officiellement signé de nouveau contrat au PSG. Si Liverpool et Manchester United se sont déjà manifestés dans ce dossier, Leonardo pourrait aussi avoir une ouverture, et il faudra la tenter…

La Ligue des Champions décisionnaire de l’avenir de Koulibaly ?