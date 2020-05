Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sandro Tonali aurait son destin entre les mains !

Publié le 11 mai 2020 à 16h15 par A.D.

Très performant sous les couleurs de Brescia, Sandro Tonali aurait tapé dans l'oeil du PSG, de l'Inter et de la Juventus. Selon la presse italienne, le milieu de terrain de 20 ans devrait avoir le dernier mot quant à son avenir.

Sandro Tonali serait maitre de son destin. Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Brescia, le milieu de terrain de 20 ans aurait séduit Leonardo, le directeur sportif du PSG. Toutefois, le club de la capitale serait loin d'être seul sur ce dossier, puisque l'Inter et la Juventus seraient également sur les rangs. D'ailleurs, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Sandro Tonali privilégie Milan et Turin en cas de départ. Pour renverser la vapeur, Leonardo aurait une stratégie. Selon nos informations du 8 mai, le directeur sportif du PSG voudrait utiliser Marco Verratti en tant qu'entremetteurs. De leur côté, la Juventus et l'Inter auraient un tout autre plan en tête.

Brescia prêt à suivre Sandro Tonali ?