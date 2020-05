Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 10 mai 2020 à 21h00 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur un éventuel départ d’André Villas-Boas, Valère Germain, buteur de l'OM, n’imagine pas ce scénario.

L’OM doit trouver des solutions à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Plombés par leurs finances, les Olympiens se concentreraient notamment sur des prêts ou des joueurs libres de tout contrat pour renforcer l'effectif d'André Villas-Boas. Le technicien portugais a donc conscience de la mauvaise santé financière du club, comme vous l'a expliqué Le 10 Sport. Pourtant, l'entraîneur de l'OM n’a aucunement l’envie de claquer la porte du club, tout en exigeant certaines conditions en vue de la Champions League. C'est ce qu'il affirmait récemment à RMC Sport : « Je le dis sincèrement, je suis très bien à Marseille, je n’ai pas envie de chercher d'autres clubs ou d'autres options. J'ai envie de jouer la Ligue des Champions à Marseille, mais je veux savoir à quel point on est dépendants économiquement sur notre projet ». Interviewé par Le Parisien ce dimanche, Valère Germain, attaquant de l’OM, n’envisage pas à un possible départ de Villas-Boas.

« Ce serait une grande déception pour nous. Je n'y crois pas »