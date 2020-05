Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rongier, Alvaro... Une tendance claire pour le mercato de l’OM ?

Publié le 10 mai 2020 à 19h45 par La rédaction

En grande difficulté financière, l’OM pourrait être contraint d’oublier les grandes dépenses lors du prochain mercato estival. La direction va devoir réfléchir et envisager des transactions malignes pour cet été.

C’est un fait : l’OM est en difficulté financière. Avec un gouffre financier d’environ 100 millions d’euros à combler, l’OM va avoir du mal à beaucoup dépenser un argent inexistant sur le prochain mercato pour renforcer son équipe. Cependant le mercato marseillais fait partie des garanties demandées par André Villas-Boas pour pouvoir rester encore sur le banc du club phocéen. En effet, ce dernier souhaite disputer convenablement la Ligue 1 ainsi que la Ligue des Champions, et cela devra passer par des renforts. L’OM va devoir recruter malin.

Un mercato malin