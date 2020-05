Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau danger XXL pour Mattia De Sciglio ?

Publié le 11 mai 2020 à 13h15 par T.M.

Alors que Leonardo verrait le FC Barcelone prendre les devants pour Mattia De Sciglio, une autre menace planerait pour le latéral de la Juventus.

En janvier dernier, Leonardo était proche de faire affaire avec la Juventus et de boucler un échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio. Finalement, le dossier n’a pas abouti et l’Italien est donc resté au sein de la Vieille Dame. Il n’empêche que le PSG garderait toujours un œil sur le latéral droit, qui pourrait alors venir remplacer Thomas Meunier, dont le départ se précise. Grand fan de De Sciglio, Leonardo pourrait toutefois voir le joueur de la Juventus lui passer sous le nez. Le FC Barcelone aurait fait irruption dans ce dossier, mais ce ne serait pas tout.

Attention à Manchester United ?