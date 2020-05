Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez aurait tranché pour le PSG !

Publié le 11 mai 2020 à 12h00 par A.D.

Pour assurer la succession d'un Luis Suarez vieillissant, le FC Barcelone voudrait absolument miser sur Lautaro Martinez. Le buteur de l'Inter serait prêt à recaler à la fois le PSG, le Real Madrid et Manchester City pour rejoindre le Barça.

Lautaro Martinez n'aurait d'yeux que pour le FC Barcelone. Alors que Luis Suarez a déjà soufflé ses 33 bougies, Eric Abidal serait déjà en quête de son successeur. Dans cette optique, le secrétaire technique du Barça aurait déjà coché plusieurs noms, et en particulier celui de Lautaro Martinez, qui serait sa grande priorité. Alors que d'autres écuries européennes de prestige seraient également sur ses traces, le buteur de l'Inter pourrait tous les recaler pour foncer vers Barcelone.

Lautaro Martinez obnubilé par le FC Barcelone ?