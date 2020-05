Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un accord avec Lautaro Martinez ?

Publié le 8 mai 2020 à 12h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone galère depuis plusieurs mois dans le dossier Lautaro Martinez, la presse espagnole relate aujourd’hui qu’un accord de principe avait été trouvé entre l’international argentin et le Barça.

Un accord enfin trouvé ? Le FC Barcelone, qui cherche un successeur à Luis Suarez, a jeté son dévolu sur Lautaro Martinez, l’attaquant international argentin de l’Inter Milan. Pourtant, depuis plusieurs mois, les négociations patinent. En effet, l’Inter attend que le Barça paye les 111M€ de la clause libératoire de l’attaquant. Sans ça, pas de négociations envisagées. Pourtant, la donne pourrait avoir changé, alors que Lautaro aurait fait part de son envie d’aller au Barça à la direction italienne…

Un accord déjà trouvé ?