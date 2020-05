Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel tient sa première recrue !

Publié le 8 mai 2020 à 11h45 par D.M.

Prêté depuis 2018 à l'ASSE par les Tigres de Monterrey, Timothée Kolodziejczak devrait rester dans le Forez. Le club stéphanois aurait pris la décision de lever l’option d’achat présente dans le contrat du défenseur et de s'attacher ses services jusqu'en 2022.

Après avoir écumé les pelouses d’Europe sous les maillots de l’OGC Nice, de Séville ou encore du Borussia Mönchengladbach, Timothée Kolodziejczak a pris la décision de rejoindre l’Amérique du Sud. Le défenseur polyvalent a rejoint les Tigres de Monterrey, le club où évolue André-Pierre Gignac, en septembre 2017 avant d’être prêté à l’ASSE en août 2018. Cette saison sous le maillot des Verts , Timothée Kolodziejczak a disputé 15 matchs, mais n’a pas obtenu la totale confiance de Claude Puel qui avait remis en cause son attitude en janvier dernier : « On risque encore de moins le voir. J’ai vu un super état d’esprit dans l’équipe et je veux garder cet état d’esprit » avait déclaré le technicien.

Kolodziejczak à l'ASSE jusqu'en 2022

Claude Puel devrait voir Timothée Kolodziejczak porter le maillot des Verts durant encore quelques années. A en croire le journaliste du Progrès Macky Diong, l’ASSE a levé l’option d’achat présente dans le contrat du défenseur français qui serait désormais lié au club stéphanois jusqu’en 2022. Saint-Etienne aurait déboursé près de 4,5M€ pour s’attacher définitivement les services de Timothée Kolodziejczak.