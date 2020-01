Foot - ASSE

ASSE - Clash : Puel en rajoute une couche sur Kolodziejczak !

Publié le 24 janvier 2020 à 0h30 par A.M.

De nouveau interrogé sur la situation de Timothée Kolodziejczak, Claude Puel en a rajouté une couche, rappelant que le collectif était toujours le plus important.

« On risque encore de moins le voir. J’ai vu un super état d’esprit dans l’équipe et je veux garder cet état d’esprit . » Il y a quelques jours, Claude Puel pointait du doigt l’attitude de Timothée Kolodziejczak en marge du match contre le Paris FC. Une sortie qui a surpris le défenseur de l’ASSE qui assure même qu’il « n’accepte pas qu’il remette en cause mon intégrité professionnelle . » Présent en conférence de presse, Claude Puel en a rajouté une couche.

«Le plus important c’est l’équipe»