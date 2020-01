Foot - ASSE

ASSE - Clash : Le ton montre entre Puel et Kolodziejczak !

Publié le 23 janvier 2020 à 4h45 par La rédaction

Quelques jours après le coup de gueule de Claude Puel, Timothée Kolodziejczak n'a pas hésité à lui répondre. Et il n'a toujours pas compris la sortie de son entraîneur.

« On risque encore de moins le voir. J’ai vu un super état d’esprit dans l’équipe et je veux garder cet état d’esprit . » Il y a quelques jours, Claude Puel n'hésitait pas à pointer du doigt l'attitude Timothée Kolodziejczak qui n'affiche pas l'état d'esprit attendu par l'entraîneur de l'ASSE. Très déçu par la sortie de son coach, le défenseur français, prêté par les Tigres de Monterrey avec une option d'achat obligatoire, n'a pas manqué de lui répondre dans les colonnes de L'Equipe . Et visiblement, il n'a pas du tout apprécié la sortie de Claude Puel.

Kolodziejczak répond à Puel