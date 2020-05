Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bale prêt à contrarier les plans de Zidane ?

Publié le 11 mai 2020 à 22h30 par La rédaction

Zinédine Zidane pourrait avoir bien du mal à se débarrasser de Gareth Bale l’été prochain. Le Gallois n’aurait aucun problème à rester au club merengue jusqu’en 2022, date de la fin de son contrat.

Joueur du Real Madrid depuis l’été 2013, Gareth Bale pourrait très bientôt ne plus porter le maillot blanc. Il ne fait aucun doute que Zinédine Zidane espère se séparer de l’attaquant gallois, l'entraîneur l'ayant publiquement poussé vers la sortie l'été dernier. Décisif durant de nombreuses années avec notamment l’explosion de la BBC, l’ancien joueur de Tottenham a ensuite traversé plusieurs zones de turbulence. Entre les blessures et les sorties médiatiques très maladroites, le Gallois semble avoir totalement perdu la confiance de son entraîneur. Son départ est-il déjà acté ? Gareth Bale aurait un autre plan dans la tête.

Bien parti pour rester !