Mercato - ASSE : Un cadre de Puel pourrait se relancer en Ligue 1 !

Publié le 12 mai 2020 à 0h00 par D.M.

Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2021, Romain Hamouma pourrait quitter le club stéphanois lors du prochain mercato. Plusieurs clubs de Ligue 1 se seraient renseignés sur sa situation.

Présent depuis 2012 à l'ASSE, Romain Hamouma est considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de l'effectif stéphanois. Mais l’ailier n’a pas été épargné par les blessures au cours de sa carrière, ce qui a un impact non négligeable sur son temps de jeu. Alors que le contrat de Romain Hamouma arrive à échéance en 2021, l’ASSE pourrait décider de le vendre lors du prochain mercato pour obtenir des liquidités et éviter de le voir partir libre l’année prochaine. Un transfert cet été est donc probable, d’autant plus que le joueur s’interrogerait sur son avenir.

Hamouma sur le départ ?