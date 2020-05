Mercato - Barcelone : Le Barça passe à l'action pour Lautaro Martinez !

Foot - Mercato - Barcelone

Le FC Barcelone serait passé à l’action pour Lautaro Martinez en proposant une offre de 70M€, mais aussi Arturo Vidal et Nelson Semedo. Une proposition refusée par l’Inter qui attendrait les 111M € correspondants au montant de sa clause libératoire.

Lautaro Martinez pourrait débarquer en Catalogne lors du prochain mercato. C’est en tout cas le souhait du club blaugrana qui voudrait miser sur l’attaquant de l’Inter pour renforcer son secteur offensif et à terme, prendre la succession de Luis Suarez. Mais ce dossier pourrait se révéler difficile à régler. En effet, Lautaro Martinez dispose d’une clause libératoire fixée à 111M€. Une somme que refuserait de dépenser le FC Barcelone notamment dans un contexte financier difficile en raison de l'arrêt des compétitions. Ainsi, les dirigeants catalans essaieraient de faire baisser le prix de la clause en incluant dans l’opération des joueurs qui pourraient servir de monnaie d'échange. Mais là encore l’Inter ne semblerait pas disposé à répondre favorablement aux offres du Barça .

Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, le FC Barcelone aurait formulé une première offre à l’Inter pour tenter de s’offrir Lautaro Martinez. Le club blaugrana aurait proposé une somme de 70M€ accompagnée des services de Nelson Semedo et d’Arturo Vidal. Par ailleurs, la formation catalane aurait proposé à l’attaquant argentin un salaire de 10M€ par an. Une offre refusée par l’Inter qui attendrait que le FC Barcelone paie la clause libératoire de Lautaro Martinez (111M€). Reste à savoir si le club catalan sera prêt à dépenser une telle somme lors du prochain mercato.

