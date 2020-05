Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un rôle décisif de Messi et Suarez avec Lautaro Martinez ?

Publié le 11 mai 2020 à 14h00 par A.D.

Lautaro Martinez voudrait à tout prix rejoindre le FC Barcelone cet été. Une décision prise grâce à Lionel Messi, Luis Suarez, Eric Abidal et Quique Setién.

Lionel Messi et Luis Suarez aurait eu une grande influence pour Lautaro Martinez. Pour prendre la succession de Luis Suarez (33 ans), Eric Abidal aurait déjà identifié une cible préférentielle : Lautaro Martinez. Malgré la crise provoquée par le coronavirus, le Barça serait déterminé à recruter le buteur de l'Inter dès cet été. De son côté, Lautaro Martinez serait plus qu'emballé par l'idée de rejoindre le FC Barcelone. Et ce, grâce à Lionel Messi et Luis Suarez.

