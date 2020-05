Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour ce crack italien !

Publié le 12 mai 2020 à 0h45 par La rédaction

Alors que le PSG s'intéresse à Federico Chiesa, le directeur général de la Fiorentina a fait le point sur la situation de l'ailier droit.

« Nous ne forçons personne à rester, nous voulons des joueurs qui sont heureux de rester à Florence, de grandir à Florence et d'essayer d'atteindre des objectifs importants avec la Fiorentina. » avait expliqué Joe Barone il y a quelques jours en évoquant le cas Federico Chiesa. Pisté par le Paris-Saint-Germain, l’ailier droit de 22 ans pourrait quitter la Serie A cet été. Le directeur général de la Fiorentina a expliqué les véritables intentions du club italien dans une interview pour la Radio Rai .

« A la fin de la saison, nous verrons ce qui va se passer »