Mercato - ASSE : Les Verts tentent tout pour garder Puel !

Publié le 12 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que la menace d'un départ de Claude Puel n'est pas à exclure, du côté de l'ASSE, Bernard Caïazzo rappelle que c'est l'entraîneur qui décidera pour le mercato. Un message clair envoyé à Roland Romeyer.

Comme révélé ces derniers jours par le10sport.com, l'hypothèse d'un départ de Claude Puel n'est pas à exclure, d'autant plus qu'un club espagnol s'est récemment positionné. Et pour cause, compte tenu des problèmes de fond qu'a créé la crise du Covid-19, Roland Romeyer est revenu aux affaires et les points de désaccords avec son entraîneur son nombreux. Tout d'abord, Claude Puel, qui souhaite un rajeunissement de son effectif, afficherait le souhait de conserver Denis Bouanga et Zaydou Youssouf les deux seuls recrues de l'ère Printant qui l'ont convaincu. Mais afin de rééquilibrer les comptes, Roland Romeyer n'écarterait pas une vente d'au moins un des deux joueurs. Toujours dans un souci d'économie, le président du directoire de l'ASSE a ouvert des discussions avec Loïc Perrin en vue d'une prolongation de son contrat qui arrive à échéance le 30 juin, alors que Claude Puel préférerait recruter un nouveau défenseur central. Dans ce dossier, Bernard Caïazzo s'est d'ailleurs exprimé et rappelle que c'est l'entraîneur qui décide.

«A l'ASSE c'est le coach qui décide»