Mercato - PSG : Un dossier à 30M€ débloqué par Julian Draxler ?

Publié le 11 mai 2020 à 18h45 par T.M.

Cet été, Leonardo voudrait aller piocher au Milan AC pour renforcer le PSG. Et Julian Draxler pourrait rendre un grand service au directeur sportif parisien. Explications.

Connaissant bien le Milan AC, Leonardo aurait l’intention de dépouiller son ancien club pour renforcer le PSG. Plusieurs joueurs milanais seraient ciblés à l’instar de Gianluigi Donnarumma, Franck Kessie, Theo Hernandez et Ismaël Bennacer. Le directeur sportif parisien est d’ailleurs sous le charme de l’Algérien, qui pourrait venir étoffer l’entrejeu du PSG. En ce sens, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, une première offre de 30M€ aurait été formulée pour convaincre le Milan AC. Une proposition toutefois refusée, mais Leonardo pourrait bien avoir un autre atout dans sa manche.

Draxler dans la balance ?