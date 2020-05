Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani voit une porte se fermer pour son avenir…

Publié le 12 mai 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que le PSG pourrait finalement prolonger le contrat d’Edinson Cavani compte tenu de la situation économique délicate qui frappe actuellement les clubs, l’Uruguayen verrait une option se fermer pour son avenir.

De quoi sera fait l’avenir d’Edinson Cavani. Avant que la pandémie du Covid-19 chamboule la vie sociale, sanitaire et sportive de la population, l’attaquant du PSG était sur le départ. En effet, disposant d’un contrat jusqu’en juin prochain, Cavani n’aurait pas dû passer l’été à Paris, les dirigeants du club de la capitale ne se montrant pas ouverts à une prolongation de contrat. L’arrêt des compétitions et les pertes financières engendrées par le Coronavirus pourraient bien avoir changé la donne. Une prolongation de Cavani ne serait plus à écarter à ce jour, même si elle ne serait pas assurée, le PSG souhaitant à tout prix conserver Mauro Icardi, outre sa période de prêt. Si Cavani venait bel et bien à quitter le PSG, quelle solution se présenterait à lui cet été ?

L’Inter pas dans le coup pour Cavani ?