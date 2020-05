Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a les cartes en main pour une pépite !

Publié le 12 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

Dans le viseur de Leonardo, Lucas Paqueta aurait de grandes chances de rejoindre le PSG, bien que la Fiorentina ferait de lui sa priorité absolue. Explications.

Hormis des renforts attendus aux postes de latéraux à gauche et à droite, Leonardo semble faire du recrutement d’un milieu de terrain un grand objectif de son mercato estival. En ce sens, le directeur sportif du PSG initierait des plans B,C,D voire E à chaque dossier enclenché, afin de finalement parvenir à ses fins à l’intersaison. Lucas Paqueta, qu’il avait d’ailleurs fait signé au Milan AC en janvier 2019 lorsqu’il était en poste au club rossoneri, serait toujours dans son viseur. Bien que le Brésilien de 22 ans ne semble pas être sa grande priorité, Leonardo le garderait à l’oeil et aurait une belle carte à jouer dans cette opération.

Le PSG distancé, mais pas largué dans le dossier Paqueta !