Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout serait prévu pour le rachat de l’OM !

Publié le 11 mai 2020 à 5h00 par T.M.

Ces derniers jours, la presse italienne assurait que la vente de l’OM était bien une réalité. Et ce dimanche, une nouvelle couche a été rajouté à ce sujet.

Malgré les nombreuses démentis, l’OM serait bien à vendre. Frank McCourt pourrait déjà laisser sa place sur la Canebière, notamment en raison ses difficultés économiques du club phocéen. Et son successeur pourrait déjà être connu. Dernièrement, TMW annonçait que al-Walil Bin Talal, homme d’affaires saoudien, avançait en coulisse pour racheter l’OM. Un projet qui serait bel et bien réel et tout serait même prévu pour lancer cette nouvelle ère à Marseille dans les plus brefs délais.

Un budget mercato déjà prêt