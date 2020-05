Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se bouscule en coulisse pour cette pépite de Zubizarreta !

Publié le 11 mai 2020 à 1h00 par H.G.

Alors que l’Olympique de Marseille connait des délicatesses sur le plan financier, certaines de ses pépites du centre de formation pourraient ne pas se voir offrir de contrat au terme de la saison. Et l’une d’entre elles pourrait trouver un point de chute en Italie.

En proie à des difficultés financières, l’OM n’aura d’autre choix que de vendre cet été avant de pouvoir recruter pour combler certaines lacunes de son effectif. Ainsi, plusieurs joueurs sont susceptibles de quitter la cité phocéenne cet été, à l’image de Boubacar Kamara ou de Morgan Sanson. Également annoncé un temps sur le départ à un an du terme de son contrat, Florian Thauvin devrait finalement rester à l’OM, tandis que les dirigeants marseillais sont au travail afin de lui proposer un renouvellement de son bail, comme le10sport.com vous l’a révélé le 20 avril dernier. Cependant, la vague des départs de Marseille ne devrait pas uniquement concerner des joueurs de l’’équipe première, puisqu’un grand nombre d’éléments issus du centre de formation ne devraient pas se voir offrir un contrat et être laissés libres au terme de la saison. Et à en croire les dernières indiscrétions venues de l’autre côté des Alpes, l’un d’eux attirerait particulièrement l’attention en Serie A.

Plusieurs clubs italiens seraient intéressés par Kada Lechar !