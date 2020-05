Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une bataille avec Guardiola et Setién pour un international français ?

Publié le 12 mai 2020 à 15h00 par Th.B.

Avec la potentielle arrivée de Leroy Sané cet été, l’avenir de Kingsley Coman au Bayern Munich s’écrirait en pointillés. Trois clubs, dont le Real Madrid, auraient en ce sens approché le clan Coman.

Kingsley Coman (23 ans) évolue au Bayern Munich depuis 2015 et son transfert en provenance de la Juventus. Le natif de Paris et ailier formé au PSG semblait être venu en Bavière pour préparer la succession de Franck Ribéry et d’Arjen Robben. Les deux anciennes icônes ont quitté le géant allemand l’été dernier, de quoi permettre à Coman de pleinement s’affirmer. C’est pourtant Serge Gnabry qui a volé la vedette à l’international français cette saison qui ne semblerait pas avoir convaincu les dirigeants bavarois quant à sa capacité à combler le vide laissé par Ribéry et Robben. De quoi pousser le Bayern Munich à prendre une grande décision ?

City, Barcelone et le Real Madrid sur Coman, mais…