Mercato - Bayern Munich : Kingsley Coman affiche une volonté pour son avenir

Publié le 10 avril 2020 à 21h50 par La rédaction

Alors qu’il serait en discussions avec le Bayern Munich pour une prolongation de contrat, Kingsley Coman a confié vouloir gagner beaucoup de titres, un désir que le Bayern lui permettrait d’assouvir.