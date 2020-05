Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste qui attendrait un signe de Leonardo !

Publié le 12 mai 2020 à 14h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du Benfica ou encore de la Fiorentina, Lucas Paqueta semblerait privilégier un transfert au PSG et attendrait une offensive de Leonardo.

Au vu des multiples informations circulant dans la presse et noms liés au PSG ces dernières semaines, il paraît désormais évident que Leonardo voudrait recruter un milieu de terrain dans le cadre du mercato estival. Pour ce faire, le directeur sportif du PSG ouvrirait plusieurs dossiers et surveillerait notamment l’évolution de la situation de Lucas Paqueta au Milan AC. La Fiorentina aimerait s’attacher les services du Brésilien et serait prête à proposer les services de joueurs de La Viola en échange. Cependant, le principal intéressé ne ferait pas du club florentin sa priorité.

Paqueta en attente de l’appel de Leonardo ?