Mercato - PSG : Cette pépite brésilienne qui risque d’échapper à Leonardo…

Publié le 12 mai 2020 à 12h15 par Th.B.

Ayant coché le nom de Lucas Paqueta dans sa liste de potentielles recrues pour le prochain mercato, Leonardo devrait rapidement passer la seconde dans ce dossier. En effet, la Fiorentina semblerait avoir pris une longueur d’avance sur le PSG. Explications.

Arrivé au Milan AC en janvier 2019 sous l’impulsion de Leonardo étant à l’époque le directeur sportif du club rossoneri, Lucas Paqueta ne semble pas avoir conquis les supporters du club milanais, voire les dirigeants. En effet, son nom est lié à plusieurs formations européennes en marge du prochain mercato, à l’instar du PSG. Le 10 Sport vous a récemment révélé la présence de Lucas Paqueta dans la short-list de Leonardo. À l’intersaison, le directeur sportif du PSG prévoit de recruter un milieu de terrain et active plusieurs dossiers en amont afin de parvenir à ses fins. Le Brésilien fait partie intégrante de cette liste, mais le PSG ne mènerait pas la danse dans cette opération.

Une opération d’envergure se profilerait entre le Milan AC et la Fiorentina pour Paqueta !

La Repubblica révélait ces dernières heures que la Fiorentina serait bien décidée à s’attacher les services de Lucas Paqueta, l’ayant placé tout en haut de sa liste prioritaire. Sur son compte Twitter , le journaliste Nicolo Schira a confirmé cette tendance en apportant des informations supplémentaires. En effet, afin de rafler la mise dans cette opération et de doubler le PSG, la Viola serait prête à inclure Pol Lirola dans la transaction. Le Milan AC aurait pris des renseignements au sujet de Federico Chiesa, évoluant au sein du club florentin et de Nikola Milenkovic. Une grosse opération se préparerait entre le Milan et la Fiorentina. Le PSG est donc prévenu.