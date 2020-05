Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier chaud réglé pour… 15M€ ?

Publié le 12 mai 2020 à 9h45 par Th.B.

Alors que la crise financière engendrée par la Covid-19 a placé les clubs dans une situation délicate, le PSG pourrait régler la question du milieu de terrain pour seulement 15M€ cet été avant un deuxième et dernier versement en 2021. Explications.

Homme fort du milieu de terrain de l’AS Rome cette saison, Lorenzo Pellegrini (23 ans) est l’une des pistes enclenchées par Leonardo pour renforcer le milieu de terrain du PSG à l’intersaison. C’est du moins l’information que le 10 Sport vous a rappelé le 9 mai dernier. Bien que la Roma ne compte pas témoigner du départ de son milieu, le club romain ne pourrait pas s’opposer à cette opération, Pellegrini disposant d’une clause libératoire fixée à 30M€ dans son contrat. Un prix abordable compte tenu du marché actuel et qui pourrait être encore plus diminué si le PSG jouait bien son coup.

Une clause de 30M€ payable en deux fois pour Pellegrini ?