Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce sur l’avenir de Lautaro Martinez !

Publié le 12 mai 2020 à 7h00 par D.M.

Ancien président de l’Inter, Massimo Moratti encourage Lautaro Martinez à ne pas céder aux appels du FC Barcelone et à rester au sein du club italien.

En quête d’un successeur à Luis Suarez, le FC Barcelone voudrait mettre la main sur Lautaro Martinez. Il faut dire que l’attaquant, sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2023, a réalisé de grandes performances cette saison comme l’illustrent ses 11 buts inscrits en Serie A. Et selon le journaliste italien Nicolo Schira, cet intérêt se serait concrétisé par une première offre. Le FC Barcelone aurait proposé une somme de 70M€, mais aussi Nelson Semedo et Arturo Vidal. Une proposition refusée par l’Inter qui chercherait à obtenir les 111M€ correspondants au montant de la clause libératoire de Lautaro Martinez.

« Il ne s'est pas encore pleinement exprimé »