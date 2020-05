Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani, Icardi... Qui doit absolument rester cet été ?

Publié le 12 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Actuellement, la situation de Mauro Icardi et d'Edinson Cavani au PSG fait beaucoup parler. L'un des deux pourrait quitter la capitale, mais selon vous, qui doit absolument rester ?

Cet été, le PSG va devoir faire les bons choix. En effet, avec l'épidémie de coronavirus qui bouscule l'économie du football, le club de la capitale va agir avec des moyens limités durant le mercato estival, obligeant Leonardo à changer de stratégie dans plusieurs dossiers. En défense notamment, le directeur sportif du PSG envisage désormais de prolonger Thiago Silva selon nos informations, et en attaque aussi, l'Italo-brésilien va devoir faire un choix. Leonardo dispose de deux attaquants de haut-niveau, et l'un d'eux pourrait bien être obligé de faire ses valises cet été.

Le PSG obligé de faire un choix entre Icardi et Cavani ?